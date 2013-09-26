香港金融：本地中小型银行有生存空间，并购成败视乎议价结果--毕马威

路透香港9月26日 - 会计师行毕马威周四称，香港本地银行的净息差普遍高于在港的中资银行及国际银行，虽然中小型银行面临较大竞争压力，惟未来仍有其生存空间，因此估计最新一轮中小型银行并购能否成功，取决于价钱。

毕马威在最新一份香港银行业年度报告中指出，去年中资银行除工银（亚洲）净息差下跌了5个基点外，所有大型中资银行的净息差均有所增长。而香港本地银行的净息差普遍高于在港的中资银行及国际银行。

毕马威中国金融服务合伙人黄宝珊在记者会上称，本港中小型银行面对的竞争愈来愈激烈，因此不惊讶有中国内地或者新兴市场的区域性银行有兴趣收购中小型银行，至于能否成功出售视乎买卖双方议价结果。

“中小型银行的经营环境相对困难，但他们以家庭式经营了相当长时间，已建立较为良好的客户基础，在香港市场有一定位置。”她并称，本地银行普遍质素稳健，即使不出售，这些银行仍有其生存空间。

本地银行是指集友、恒生 、上海商业、南洋商业、东亚 、永亨 、大新 及创兴 。其中创兴和永亨两间家族经营银行最近获得独立第三方洽购。

报告指出，去年香港银行的整体净利润按年上升16%，主要由净利息及非利息收入上升所带动。银行的贷款组合在2012年持续增长，六大中资行的客户贷款总额更录得双位数增幅，本地银行的增长率介乎4-13%的合理水平，国际银行的表现则较为参差。

自2011年起，本地金融机构的收入组合开始渐趋稳定，外资银行则有较多样化的非利息收入来源，相对本地及中资银行而言，他们普遍有较多贸易及投资银行需求。

大型中资及国际银行的成本效益比率分别上升了257及216个基点，显示两者都能够维持或改善他们的成本效益比率。

毕马威中国金融服务合伙人马绍辉称，银行似乎已经找到改善成本比率的窍门，这并非依靠收缩业务，而是提高效益及经营更高边际利润的业务。这些银行能够保持相对稳定的成本，而净利息收入则有相当不错的增长，因而令整体的成本收入比率得以改善。

他并称，虽然贷款余额继续上升，但升幅可能因为要实施新的资本要求而放缓。这将进一步限制银行的贷款能力，也可能会促使他们更集中精力去壮大优质资产，让他们将资本及资金效益发挥到极致。（完）