中国金融：鼓励更多具优势资源的民间资本进入消费金融领域--银监会

路透北京9月26日 - 中国银监会周四表示，鼓励更多具有消费金融优势资源的民间资本，进入到消费金融领域。为保证非金融企业作为主要出资人发起设立的消费金融公司，在业务开展和风险控制方面符合审慎监管要求，要求消费金融公司引入具备一定消费金融业务管理和风险控制经验的战略投资者。

银监会网站新闻稿称，银监会在全面总结消费金融公司试点运营经验并充分征求相关部门和机构意见的基础上，对《消费金融公司试点管理办法》进行了修订，并已正式向社会公开征求意见。

“允许具备一定实力（最近一年营业收入不低于300亿元人民币）、主营业务为提供适合消费贷款业务产品的境内各种所有制非金融企业作为主要出资人，发起设立消费金融公司。”银监会称。

同时，为进一步完善公司治理，鼓励更多具有消费金融优势资源和分销渠道的出资人参与试点，促进股权多元化，将主要出资人最低持股比例由50%降为30%。

银监会表示，改变现行消费金融公司只能在注册地所在行政区域内开展业务的规定，允许其在风险可控的基础上，通过依托零售商网点（而非设立分支机构）的方式开展异地业务，有利于试点公司尽早实现规模效应，增强行业整体实力。

根据试点公司业务发展实际需要，在业务范围中增加消费金融公司“接受股东境内子公司及境内股东的存款”业务，有利于进一步拓宽消费金融公司资金来源，更好地支持其业务发展。

“鼓励消费金融公司主要出资人出具书面承诺，在消费金融公司出现支付困难或剩余风险时，给予流动性支持并补足资本金，并在消费金融公司章程中载明。”银监会称。