表格：美国第二季GDP环比年率终值为成长2.5%，与预估和前值一致

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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第二季GDP终值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第二季 第二季 第一季 2012年
终值 前值 实质GDP环比年率 2.5 2.5 1.1 2.8 国内产品最终销售 2.1 1.9 0.2 2.6 个人消费支出(PCE)物价指数 -0.1 0.0 1.1 1.8 核心PCE物价指数 0.6 0.8 1.4 1.8
GDP隐性平减指数 0.6 0.7 1.7 1.7 消费者支出 1.8 1.8 2.3 2.2
耐久财(耐用品) 6.2 6.1 5.8 7.7
非耐久财 1.8 2.0 2.7 1.4
服务业 1.2 1.1 1.5 1.6 企业投资 4.7 4.4 -4.6 7.3 房屋投资 14.2 12.9 12.5 12.9 出口 8.0 8.6 -1.3 3.5 进口 6.9 7.0 0.6 2.2(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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