重温稿-台湾央行：连九季利率不变，维持适度宽松但提醒利率走高风险

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 重贴现率连九季维持在1.875%不变
* 实质利率转正
* 货币政策基调仍维持适度宽松
* 呼吁房贷户应注意利率上升风险
记者 高洁如
路透台北9月26日 - 台湾央行周四一如预期维持重贴现率在1.875%，连续第九季度不变。央行表示，目前利率维持适度宽松，实质利率已转正，但房贷户应有利率走高的风险意识。
分析师目前对央行升息的预期时点不尽相同，若是物价维持目前温和的水准，未来经济复苏的脚步、以及美国宽松政策退场的速度将是央行升息的时间关键。
对于台湾目前实质利率已转正为0.285%，央行总裁彭淮南说，〞实质利率是要看每个国家的经济成长情况，不是高就好，低就不好。〞
他并表示，若一个国家的实质利率是负的，不是很正常的现象，除非经济成长率很低，这也对存款人不利。央行资料显示，台湾一年的定存利率是1.355%，扣除今年的CPI年增率预估为1.07%，则实质利率转正。
彭淮南强调，这也是本次利率维持不变的原因，目前的货币政策基调仍维持适度宽松。
元大投顾总经分析师王诚宏表示，〞若实质利率维持微幅正数，表示通膨上下风险都可控制，所以明年中以前利率应该都不会动。〞
但渣打银行首席经济分析师符铭财则指出，最近的台风亦会使食品价格在9月及10月短暂上升，近期的数据反映通膨增加，〞如果目前的经济复苏有延续迹象，央行会在2014年首季调升利率。〞
根据路透此前访查10家金融机构指出，全球经济虽见好转，但台湾经济仅呈软性扩张，通膨尚且温和下，因此台湾央行料将续维持重贴现率不变于1.875%。
台湾主计总处在8月底时下调全年国内生产总值(GDP)年增率预估至2.31%，消费者物价指数(CPI)至1.07%，因新兴市场经济展望变数仍大、且产业面临来自中国的竞争加剧。(
**注意利率上扬风险**
不同于过去央行认为房市过热需要抑制的基调，这次央行指出，今年以来五大银行新承做购屋贷款金额较上年同期减少，并提醒房贷支出占家庭所得比率逾三成，借款人宜留意未来利率变动风险。
凯基投顾分析师蔡耀德说，〞显示央行认为房市过热的情况已经和缓，反而退一步转向保守，开始着墨利率反转的重要性。〞
彭淮南强调，美国的宽松政策迟早会退场，QE(量化宽松)退场也引起了金融市场的大幅波动，〞像这种事情大家要注意，是价格会波动的，要提醒消费者要小心利率风险。〞
至于汇价，他表示，由于台湾的股票市场已开放，外资进出相当频繁，外资买超台股规模大，也使近二个月的台币和韩元升值压力都很大。此外，主权基金规模愈来愈大、且进出频繁，金融市场不稳定。
〞我们资本市场已经开放了，我们也很无奈。〞他说。
**货币互换生变**
在台湾与中国的货币互换方面，尽管彭淮南先前曾表示努力争取在今年底前完成货币互换的签署，但是他今日则表示，〞会尽最大的努力。但希望是一回事...很多事情不是操之在我们自己。〞
他强调，〞我只能说we are ready.〞
此外，针对媒体询问是否有意调高每日2万元人民币的换汇上限，彭淮南仅表示，〞我希望在最近的将来可以有好消息，会继续努力。〞
为持续发展离岸人民币市场，台湾央行下阶段希望通过人民币理财产品来带动，以扩大市场潜能。最新举措即是检讨目前每日2万元人民币换汇上限，并倾向提高，以因应大额单笔投资的需求。 (完) (集体采写 台北记者组; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编