重温稿-中国央行：逐步扩大负债产品市场化定价范围，开展贷款基础利率报价工作

* 从发行同业存单入手，逐步扩大负债产品市场化定价范围

* 将开展贷款基础利率报价工作

* 建立市场利率定价自律机制

路透北京9月26日 - 中国央行副行长胡晓炼称，近期将从在银行间市场上发行同业存单入手，逐步扩大负债产品的市场化定价范围，进一步丰富金融机构市场化负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市场化创造条件。

刊登在央行网站上的新闻稿称，市场利率定价自律机制成立暨第一次工作会议近日在北京召开。胡晓炼表示，将开展贷款基础利率报价工作。建立贷款基础利率集中报价和发布机制，把市场基准利率报价从货币市场拓展至信贷市场。

“随着贷款利率管制全面放开，近期将以自律机制为基础，组织综合实力较强的金融机构报出对其最优质客户执行的贷款利率,为金融机构信贷产品定价提供参考。这将有利于适应贷款利率全面放开、实现市场化的需要。”胡晓炼说。

光大银行首席宏观分析师盛宏清称，央行的此番表态是对利率市场化的进一步推进，也是对前期放开贷款利率后，市场利率形成机制的进一步细化和部署。机构对此非常欢迎。

中国央行此前宣布进一步推进利率市场化改革，自7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制，取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平，并对农村信用社贷款利率不再设立上限；但存款利率上限并未同步放开。

“从胡行长的部署来看，显示了利率市场化将从已经比较成熟的货币同业市场，向比较坚固的贷款市场来逐步的演进和推进，这个战略是非常好的，也符合利率市场化的衔接步骤。”盛宏清说。

胡晓炼强调了建立市场利率定价自律机制、贷款基础利率集中报价和发布机制，对进一步推进利率市场化改革的意义。将激励金融机构强化财务约束，实现科学合理定价；通过建立信贷市场基础利率，为金融机构信贷产品市场化定价提供参考。

同时，进一步发展货币市场，规范同业业务，防范金融风险；强化定价自律管理，维护公平有序的市场竞争秩序。

路透此前报导，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCDs)的方案上报到央行。

**将建立市场利率定价自律机制**

胡晓炼表示，将建立市场利率定价自律机制。市场利率定价自律机制是由金融机构组成的市场定价自律和协调机制，旨在符合国家有关利率管理规定的前提下,对金融机构自主确定的货币市场、信贷市场等金融市场利率进行自律管理，维护市场正当竞争秩序，促进市场规范健康发展。

“中国人民银行将根据利率市场化改革的总体安排，对市场利率定价自律机制成员采取一定的激励约束措施，促进金融机构提高自主定价能力，提升金融服务水平。”她说。

盛宏清表示，现在银行间市场，核心交易商和交易商的体系已经非常完备。在这个基础上，相关金融机构报的利率一定要有公信力，也必须反映真实的水平。

“我觉得这两个条件应该都能满足，这种最优贷款利率机制，现在可以按照央行的步骤在中国的市场上逐步的推行。”他说。

央行新闻稿并称，会议选举中国工商银行 行长易会满作为首任市场利率定价自律机制主任委员。易会满表示，各机制成员将按照利率市场化改革的总体部署和央行的有关要求，从完善商业银行公司治理、提升利率定价能力、探索贷款基础利率运用等多个层面积极参与并努力做好相关工作。