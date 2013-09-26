重温稿-中国经济：上海自10月1日起在自贸区内暂时调整实施地方性法规

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透北京9月26日 - 上海市决定自10月1日起，在中国（上海）自由贸易试验区暂时调整实施本市有关地方性法规规定的决定，对国家规定实施准入特别管理措施之外的外商投资，停止实施《上海市外商投资企业审批条例》。
新华社周四报导，在上海自贸区内，凡法律、行政法规在自贸区调整实施有关内容的，上海市有关地方性法规作相应调整实施。
上海市其他有关地方性法规中的规定，凡与《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》不一致的，调整实施。上述有关地方性法规的调整实施在三年内试行。
报导援引上海市人大常委会法制工作委员会主任丁伟称，作出自贸区内暂时调整实施上海市有关地方性法规规定的决定，主要基于两个考虑：一是对接国家层面法制保障的举措，保持国家法制统一；二是依法推进上海自贸区建设方面的先行先试。
今年7月3日，国务院常务会议讨论并原则通过了《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》，预计将于9月29日（周日）挂牌。主要内容包括进一步深化改革、加快政府职能转变、积极探索投资管理模式创新、扩大服务业开放、加快转变贸易发展方式、深化金融领域的开放创新、建立与试验区相适应的监管等制度环境等。
为推进上海自贸区加快政府职能转变，探索外商投资负面清单管理，创新对外开放模式，国务院已提请全国人大常委会，审议并决定在试验区调整部分法律规定的行政审批和事项。《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》将在完成相关法律程序后公布。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编