重温稿-《中国金融分析》央行续做三年央票宣誓审慎，年内或稳推金改

* 央行流动性管理仍审慎。周四续做小量到期三年央票宣誓

* 央行公开市场本周转为净投放1,501亿元，扶助流动性

* 央行以量换价策略，成功维稳了货币市场利率

* 美国退出QE将续改变全球资本流动，然大势尚未明

* 央行或延续相机适量操作思路，“小步稳进”金融改革

作者 曹巍浩

路透北京9月26日 - 中国人民银行流动性管理态度果然仍较为审慎。周四公告续做小量到期三年央票宣誓，“收长放短”延续了其近期一贯的操作风格；然操作量不大，对对市场心理的影响大于对资金面的实质影响。

央行周四公告称，当日到期续做了49亿元人民币三年期央票，利率继续持稳在3.50%。续做的标的券为周五(27日)到期的1001084券，到期规模为50亿元。据此计算，今日续发行规模占央票到期量的比例为98%。

央行公开市场本周转为净投放1,501亿元。三季度末与国庆长假在即，资金在途等一度导致周初流动性偏紧，央行大额净投放扶助，缓解了机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。

上海一银行交易员称，央行确定要续做三年央票以保留相关券种，即使到期量小；“(到期)就要做啊，政策还挺连续的。”

交易员们并强调说，这么小的操作量对流动性不会有什么影响，仅具象征意义而已。

值得注意的是，逾一半的本周净投放量季末就将到期。国庆长假一结束，就将先后迎来巨额存款准备金清算补缴和财税缴款，机构流动性“远虑”未消。

多位市场人士向路透表示， 公开市场一级交易商下周一（30日）可继续上报逆回购需求，于节后10月8日操作。此外，另有国有大行人士透露称，部分机构还有望在下周一即获得资金扶助，或通过定向逆回购方式。

央行公开市场本周逆回购操作量为7月底重启以来的最大。周二进行的880亿元六天期逆回购操作，中标利率为3.90%；周四进行的800亿元14天期逆回购操作，中标利率持平于4.10%。本周净投放量创近四个月以来新高。

10月1日-7日为国庆假期。因假期调休，银行间债市本周日（29日）照常开市。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 r.reuters.com/kap43v

**全球资本流动悄然发生变化**

全球资本流动格局正在悄然发生着变化，美国量化宽松政策势必退出将加速这一进程。中国货币当局或在继续积极推动金融改革的同时，密切关注国内外形势，相对应运用相应工具。央行或延续着相机适量的操作思路“小步稳进”，期间其应加强与市场的沟通。

“资本流动逆转影响外汇占款，我觉得倒不必太担心，我们有充分的货币政策工具应对。即使真流出，保持稳定也完全没问题。”中国社科院世界经济预测与政策模拟实验室首席专家张斌称。

他并称，“当前看，(国内)货币政策调整的必要性不大。利率市场化，央行一直在积极往前推；人民币汇率形成机制方面需要做更多的工作。市场(资本流出)预期过度反应是个问题，央行可以跟市场更多做沟通，做说明。”

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩则表示，从年内看，货币政策会继续“小步快走”，或更多地体现在利率市场化方面，譬如大额可转让同业定期存单(NCD)等；汇改进一步推进的空间或没有很大。至于国际资本流动的影响，国内货币政策更多体现得是应势而动。

央行副行长潘功胜日前亦表示，坚持稳定的货币政策、推进金融改革开放是当前中国宏观经济政策措施的重要组成部分。下一阶段，央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新，包括稳妥有序推进利率市场化改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等。

**年内或更多体现“小步稳进”金融改革**

张斌表示，今年5月以来，国际资本流动确实发生了逆转，可以把其视作一个新周期。美欧日等发达国家经济往上的同时，新兴经济体多在走下坡路。当然，新兴经济体也在分化，两印（印度和印尼）等资本流出的情况比较明显，中国的情况则相对尚好。

美联储上周出乎市场意料决定暂不缩减每月购债规模。机构多数预期时点推后至12月，亦有预期在明年初。 但恰如纽约联储总裁杜德利周三所言，美联储“肯定可以退出非常规政策”，仍计划在今年稍晚缩减刺激举措。

中国市场担忧美国逐步退出量化宽松政策会进一步影响国际资本流动，减少国内货币投放。谢亚轩表示，中国货币政策这方面更多地是被动应对的；张斌则强调国内政策工具足够，完全可以应对。

国外的“势”还未进一步明朗，国内货币政策很难“应”，年内更多地或体现为稳妥推进相关金融改革，同时静观国内外情势变化。“小步稳进”的政策特质，近期的公开市场操作持续有所体现。

央行周二将常规七天期逆回购操作改为六天期。多位业内人士透露，管理层对期限的调整原因在于十一假期对逆回购资金实际使用期限的扰动。“假如做七天期，实际期限就顺延成十几天了，不太合适。”同时，该笔资金下周一就将到期。从这个角度看，央行本周的净投放量并未如表面显示的那般大，只是解了“近渴”，然市场反响却相当不错。

同期，另有多位业内人士透露，央行仍倾向于让市场通过自身力量调节流动性余缺，本周有指导部分机构削减逆回购申报规模。

“小步稳进”的政策特质，可以在当今央行行长周小川和财政部部长楼继伟近30年前合写的一篇价格体系改革论文中见到端倪。

他们选择改革对策的表述为“分批分期逐步调整，每次调整的幅度不必太大，在调整过程中，利用混合模型，着重于政策分析，力争政策配套。其好处是，看的准的、影响大的产品价格先调一步，一边调一边进一步收集数据，修正系数；多次调整时，不断接受反馈信息，一方面验证模型，一方面验证价格改革效果及整个经济思想的正确性”。

“央行会保证短期流动性的稳定，半个月以内；假如是存准补缴扰动（资金波动），机构自己早就会知道，央行不大会管的。她们的兴趣不在流动性，感觉应该在利率市场化。”一大型银行人士称。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 880

(周四) 800

央票到期 50

央票到期续做 49

正回购到期 --

逆回购到期 180

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净投放 1,501

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