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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 21:42 BJT

美国热股：赛维LDK微跌，公司与多数债务持有人达成债务偿还宽限期协定

路透9月26日 - 中国太阳能面板制造商赛维LDK 表示，与多数债务持有人达成协议，将获得30天的宽限期。此前赛维LDK未能按期在8月28日支付债务。而此番达成的协定将在10月27日到期。

在美上市的赛维LDK周四盘初小幅下跌0.66%，报1.51美元。(完)

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