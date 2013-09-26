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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 21:20 BJT

国际油市：亚洲航煤和柴油价差跌至负值，航煤需求逊于预期

路透新加坡9月26日 - 亚洲航煤和柴油价差周四跌至负值，业内消息人士称，因航煤需求逊于预期。

一交易商称，北亚炼厂稍早储存取暖燃油，不过国内需求并没有如预期般增加。

第二名交易商说道，中国大陆和香港的航煤需求保持稳定。

不过随着中国航油寻购多达120万桶10月和11月的航煤，市场料会改善。

此外，南非和印尼的现货询价亦推动了柴油的需求。受几家炼厂削减产能利用率的影响，柴油供给一直不振。

印尼Petral正在寻购10月船货，此前其自石油巨擘BP手中买入一批现货。

现货交易中，航煤成交量为零，柴油成交两笔。

BP买入150,000桶500 ppm含硫柴油，船期为10月22日至26日，成交价格较新加坡10月21-25日均价每桶升水0.5美元。

壳牌买入150,000桶500 ppm含硫柴油，船期为10月11-15日，较新加坡10月10-17日均价每桶升水0.5美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

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