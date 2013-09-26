国际油市：亚洲航煤和柴油价差跌至负值，航煤需求逊于预期

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透新加坡9月26日 - 亚洲航煤和柴油价差周四跌至负值，业内消息人士称，因航煤需求逊于预期。
一交易商称，北亚炼厂稍早储存取暖燃油，不过国内需求并没有如预期般增加。
第二名交易商说道，中国大陆和香港的航煤需求保持稳定。
不过随着中国航油寻购多达120万桶10月和11月的航煤，市场料会改善。
此外，南非和印尼的现货询价亦推动了柴油的需求。受几家炼厂削减产能利用率的影响，柴油供给一直不振。
印尼Petral正在寻购10月船货，此前其自石油巨擘BP手中买入一批现货。
现货交易中，航煤成交量为零，柴油成交两笔。
BP买入150,000桶500 ppm含硫柴油，船期为10月22日至26日，成交价格较新加坡10月21-25日均价每桶升水0.5美元。
壳牌买入150,000桶500 ppm含硫柴油，船期为10月11-15日，较新加坡10月10-17日均价每桶升水0.5美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编