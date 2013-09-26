表格：美国9月21日当周初请失业金人数降至30.5万人，预估为32.5万人

标题新闻：好于预期的2月贸易数据公布后，巴克莱将美国首季GDP增长年率预估从1.2%上调至1.6%
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路透9月26日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.8万人
* 美国一周续请失业金人数为282.3万人(预估为284.0万人)
* 美国一周初请失业金人数为30.5万人(预估为32.5万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
09/21/13 305,000 308,000 -- --
09/14/13 310,000-R 315,000-R 2,823,000 2.2
09/07/13 294,000 321,750 2,788,000-R 2.1
08/31/13 323,000 328,750 2,815,000 2.2
08/24/13 333,000 331,750 2,944,000 2.3
08/17/13 337,000 330,500 2,994,000 2.3
08/10/13 322,000 332,500 3,003,000 2.3
08/03/13 335,000 336,000 2,970,000 2.3
* R--为修正值 (完)
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“很多市场参与者可能低估的是，谈判将会有多艰难...因为英镑最近表现一直相当不错，并未承受太大压力，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen表示。