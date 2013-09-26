版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 21:26 BJT

国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差继续收窄，新加坡库存下降

路透9月26日 - 亚洲380cst燃料油现货价差连续第四日收窄，至两个月新高，因市场勉强应对因供给收紧而导致的库存减少。

380cst燃料油现货价差报每吨负1.14美元，较周三小幅增加0.08美元。

180cst燃料油现货价差亦从每吨负2.08美元上升至负1.73美元。

新加坡International Enterprise周四发布的库存数据，强化了市场情绪。该国库存数量较前几个月出现下降。

由于西方炼厂产能利用率下降和炼厂维护，9月和10月套利交易数量下降至平均350万吨，低于今年稍早的450-500万吨。

新加坡岸上燃料油库存连续第二周减少，并跌至五周低位2,179万桶，按周降低3.4%。

巴基斯坦国家石油公司向Bakri、中国石油天然气股份有限公司和BB Energy售出10艘65,000吨级125-cst的高硫燃料油，价格较现货中东报价每吨升水22.50-26美元。

根据日本石油连盟发布的一周数据，截至9月21日止当周，日本低硫燃料油商业库存增加6.2%至71万千升。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐