国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差继续收窄，新加坡库存下降

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透9月26日 - 亚洲380cst燃料油现货价差连续第四日收窄，至两个月新高，因市场勉强应对因供给收紧而导致的库存减少。
380cst燃料油现货价差报每吨负1.14美元，较周三小幅增加0.08美元。
180cst燃料油现货价差亦从每吨负2.08美元上升至负1.73美元。
新加坡International Enterprise周四发布的库存数据，强化了市场情绪。该国库存数量较前几个月出现下降。
由于西方炼厂产能利用率下降和炼厂维护，9月和10月套利交易数量下降至平均350万吨，低于今年稍早的450-500万吨。
新加坡岸上燃料油库存连续第二周减少，并跌至五周低位2,179万桶，按周降低3.4%。
巴基斯坦国家石油公司向Bakri、中国石油天然气股份有限公司和BB Energy售出10艘65,000吨级125-cst的高硫燃料油，价格较现货中东报价每吨升水22.50-26美元。
根据日本石油连盟发布的一周数据，截至9月21日止当周，日本低硫燃料油商业库存增加6.2%至71万千升。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编