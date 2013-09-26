表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.058%，投标倍数为2.46

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿9月26日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.058% 中值 2.017% 低值 1.950% 价格/得标 价格 99.623686 高值得标比率 9.87% 投标倍数 2.46 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,000,900 总投标 71,384,627,300 竞争性投标得标 28,969,973,600 非竞争性投标得标 15,027,300 FED附加 0 初级市场交易商投标 48,899,000,000 初级市场交易商得标 11,648,740,000 直接投标 9,081,000,000 直接投标得标 5,156,000,000 间接投标 13,374,600,000 间接投标得标 12,165,233,600 发行细节 发行日 2013/09/30 到期日 2020/09/30 CUSIP码 912828VZ0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选