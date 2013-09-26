美国基金：9月25日当周货币市场基金增加359.2亿美元--ICI

标题新闻：好于预期的2月贸易数据公布后，巴克莱将美国首季GDP增长年率预估从1.2%上调至1.6%
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路透9月26日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至9月25日当周，美国货币市场共同基金总资产增加359.2亿美元，至2.694万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产增加207.3亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加163.3亿美元，免税基金减少11.4亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少13.8亿美元至9,307.5亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产增加372.9亿美元至1.763万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
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“很多市场参与者可能低估的是，谈判将会有多艰难...因为英镑最近表现一直相当不错，并未承受太大压力，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen表示。