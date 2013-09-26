澳新经济指标预测--9月27日-10月4日****

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月23日当周 9月27日(五) 暂无重要数据 9月29日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰建筑许可 8月 -- -0.8% 9月30日当周 9月30日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- +0.1% 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 9月 -- 48.1% 企业自身活动指数 -- 43.3% 0130 澳洲民间信贷(较前月) 8月 -- +0.4% 澳洲房屋信贷(较前月) -- +0.4% 10月1日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲零售销售(较前月) 8月 -- +0.1% 0430 澳洲央行利率决定 10月 -- 2.5% 10月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可 8月 -- +10.8% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +3.9% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 8月 -- 逆差7.65 整体进口(较前月) -- +4.0% 整体出口(较前月) -- 持平 10月3日(四) 暂无重要数据 10月4日(五) 暂无重要数据 (完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编