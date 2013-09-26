版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--9月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月26日(四)

2330 - 日本8月全国消费者物价指数(CPI)及9月东京地区CPI

2350 - 一周资本流动数据

9月27日(五)

0130 - 两年期公债标售

0700 - 吉坤日矿日石能源 宣布10月原油炼油计划

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁府会议后召开记者会

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐