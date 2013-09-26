《综述》美国经济数据良莠不齐，发出相互矛盾的信号

商务部称，第二季美国家庭购买的商品和服务价格四年来首次下降。

该数据有些令人担忧，因为这表明经济需求如此疲弱，以致于企业几乎没有办法加价。贝南克表示过，美联储希望直到通胀开始上升再结束购债计划。

这是个人消费支出(PCE)物价指数自2009年第一季以来首次下降，而当时是2007-09年经济衰退最严重的时期之一。

扣除食品和能源价格的核心PCE物价指数仅上升0.6%，也是2009年初以来最低增幅。

“因此物价数据似乎进一步降低了决策者信心，让其不那么相信经济准备好承受美联储缩减购债的影响，”Markit分析师Chris Williamson称。

企业获利升幅似乎也在缩小。商务部称，第二季税后企业获利修正值为增长3.5%，初值为增长4.2%，第一季税后获利下降。

报告还显示，第二季GDP环比年率终值为成长2.5%，与前值一致。 (完)