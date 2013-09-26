《综述》美联储需要以更好的方式向市场提供政策指引--高级官员

标题新闻：好于预期的2月贸易数据公布后，巴克莱将美国首季GDP增长年率预估从1.2%上调至1.6%
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“问题是(美联储)自己造成的，因为我们对于今后要做什么不够明确，”他说。
他呼吁美联储的决策者把注意力重新集中到降低失业率上面，一如前美联储总裁沃克尔在1979年时一心一意压低通胀那样。
他表示，联储应不惜一切代价降低失业率，不过不一定通过增加购债的方式。比如，联储可以降低银行业在美联储的超额准备金利率。
他认为，重要的并不是具体的“战术”，而是整体战略。
“(联邦公开市场)委员会在9月所做决定和其先前对外传达的所有信息完全相符，”柯薛拉柯塔在讲话后对记者说。但他认为沟通并不充分。
“我认为，我们把自己置于一种非常尴尬的境地，我们的任何行动(无论其经济后果为何)以及关于该行动的任何沟通(无论进行怎样的沟通)都在非常不当地影响人们对于未来政策路线的信念，”他说。“我们应改善沟通效果，表明我们将促使经济尽快复苏，只要通胀率接近于2%，或许可以暂时高于2%，但只要仍然接近2%就没有问题。”
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