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债券 | 2013年 9月 27日 星期五 07:48 BJT

《综述》美联储需要以更好的方式向市场提供政策指引--高级官员

“问题是(美联储)自己造成的，因为我们对于今后要做什么不够明确，”他说。

他呼吁美联储的决策者把注意力重新集中到降低失业率上面，一如前美联储总裁沃克尔在1979年时一心一意压低通胀那样。

他表示，联储应不惜一切代价降低失业率，不过不一定通过增加购债的方式。比如，联储可以降低银行业在美联储的超额准备金利率。

他认为，重要的并不是具体的“战术”，而是整体战略。

“(联邦公开市场)委员会在9月所做决定和其先前对外传达的所有信息完全相符，”柯薛拉柯塔在讲话后对记者说。但他认为沟通并不充分。

“我认为，我们把自己置于一种非常尴尬的境地，我们的任何行动(无论其经济后果为何)以及关于该行动的任何沟通(无论进行怎样的沟通)都在非常不当地影响人们对于未来政策路线的信念，”他说。“我们应改善沟通效果，表明我们将促使经济尽快复苏，只要通胀率接近于2%，或许可以暂时高于2%，但只要仍然接近2%就没有问题。”

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