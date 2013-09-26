《综述》美联储需要以更好的方式向市场提供政策指引--高级官员

“问题是(美联储)自己造成的，因为我们对于今后要做什么不够明确，”他说。

他呼吁美联储的决策者把注意力重新集中到降低失业率上面，一如前美联储总裁沃克尔在1979年时一心一意压低通胀那样。

他表示，联储应不惜一切代价降低失业率，不过不一定通过增加购债的方式。比如，联储可以降低银行业在美联储的超额准备金利率。

他认为，重要的并不是具体的“战术”，而是整体战略。

“(联邦公开市场)委员会在9月所做决定和其先前对外传达的所有信息完全相符，”柯薛拉柯塔在讲话后对记者说。但他认为沟通并不充分。