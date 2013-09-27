《综述》美联储需要以更好的方式向市场提供政策指引--高级官员

柯薛拉柯塔是美联储立场最温和的成员之一，周四其重申，美联储应维持利率在近零水准，直至失业率降至5.5%，不过他对利率是否真正反映了就业市场状况表示怀疑。

美国8月失业率降至7.3%，但仍远高于历史正常水准。而且对这种下降也应谨慎看待，因为这是因为一些人退出了劳动力大军，并非完全由于新就业岗位的增长势头变强。

美国有数以百万计人口或者放弃找工作，或者被雇用时间短于其希望的水准，因美国2007-09年经济严重衰退后，就业市场依然不温不火。

史坦表示，要降低不确定性及随之而来的市场波动，一个办法就是把缩减购债与经济数据直接挂钩。史坦曾谈到美联储购债带来资产泡沫的风险。

“我个人更希望把未来的缩减刺激完全由就业市场指标决定，比如失业率或一段时期的累计就业增长，”史坦称。“例如，失业率每下降10个基点，就将每月资产购买规模缩减一定数量。”