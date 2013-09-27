《综述》美联储需要以更好的方式向市场提供政策指引--高级官员

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
柯薛拉柯塔是美联储立场最温和的成员之一，周四其重申，美联储应维持利率在近零水准，直至失业率降至5.5%，不过他对利率是否真正反映了就业市场状况表示怀疑。
美国8月失业率降至7.3%，但仍远高于历史正常水准。而且对这种下降也应谨慎看待，因为这是因为一些人退出了劳动力大军，并非完全由于新就业岗位的增长势头变强。
美国有数以百万计人口或者放弃找工作，或者被雇用时间短于其希望的水准，因美国2007-09年经济严重衰退后，就业市场依然不温不火。
史坦表示，要降低不确定性及随之而来的市场波动，一个办法就是把缩减购债与经济数据直接挂钩。史坦曾谈到美联储购债带来资产泡沫的风险。
“我个人更希望把未来的缩减刺激完全由就业市场指标决定，比如失业率或一段时期的累计就业增长，”史坦称。“例如，失业率每下降10个基点，就将每月资产购买规模缩减一定数量。”
这呼应了圣路易斯联储总裁布拉德今年稍早的建议，或许暗示美联储政策制定委员会中有更多的人支持采用这种方法。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
====================================================================