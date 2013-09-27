金砖国家：9月26日股汇市收盘纵览

路透9月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月26日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,003.00点。

中国股市：沪综指收跌近2%至三周新低，节前谨慎观望拖累金融地产股

香港股市：恒指收低，受利丰挫跌拖累

中国汇市：尾盘购汇浮现令人民币收贬，长假前结购汇持续升温

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拉美股市：拉美股市周四收低，因投资人担心美国政府可能停摆，除非政界人士批准提高借贷上限的措施并避免债务违约。巴西股市指标Bovespa指数 收低0.88%。

拉美汇市：拉美货币下跌，对美国财政和退出QE的疑虑促使投资者避险

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南非股市：收低，在触及纪录高位后稍事喘息，与新兴市场同侪走势相符，全球关注焦点目前转至美国预算纷争。Top-40绩优股指数 跌0.17%，报39,755.23点。综合指数 下滑0.23%，报44,350.31点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，矿业罢工威胁继续打压市场人气

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印度股市：在震荡交投中微幅收高，因9月股票衍生品合约周四到期。指标BSE指数 涨0.19%，或37.61点，报19,893.85点。NSE指数 收高0.14%，或8.40点，报5,882.25点，连续第三个交易日在其200日移动均线切入位获得支撑。

印度汇市：印度卢比连续第二个交易日上涨，触及近一周最高位，因外资银行在现汇市场抛售美元，同时出脱海外无本金交割远期外汇(NDF)的美元多头部位。卢比兑美元 收报62.07/08，周三收报62.44/45。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,451.640点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.42%至800.89点。