金砖国家：9月26日股汇市收盘纵览

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
路透9月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月26日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,003.00点。
中国股市：沪综指收跌近2%至三周新低，节前谨慎观望拖累金融地产股
香港股市：恒指收低，受利丰挫跌拖累
中国汇市：尾盘购汇浮现令人民币收贬，长假前结购汇持续升温
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拉美股市：拉美股市周四收低，因投资人担心美国政府可能停摆，除非政界人士批准提高借贷上限的措施并避免债务违约。巴西股市指标Bovespa指数 收低0.88%。
拉美汇市：拉美货币下跌，对美国财政和退出QE的疑虑促使投资者避险
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南非股市：收低，在触及纪录高位后稍事喘息，与新兴市场同侪走势相符，全球关注焦点目前转至美国预算纷争。Top-40绩优股指数 跌0.17%，报39,755.23点。综合指数 下滑0.23%，报44,350.31点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，矿业罢工威胁继续打压市场人气
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印度股市：在震荡交投中微幅收高，因9月股票衍生品合约周四到期。指标BSE指数 涨0.19%，或37.61点，报19,893.85点。NSE指数 收高0.14%，或8.40点，报5,882.25点，连续第三个交易日在其200日移动均线切入位获得支撑。
印度汇市：印度卢比连续第二个交易日上涨，触及近一周最高位，因外资银行在现汇市场抛售美元，同时出脱海外无本金交割远期外汇(NDF)的美元多头部位。卢比兑美元 收报62.07/08，周三收报62.44/45。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,451.640点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.42%至800.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.7%，报32.32500卢布；卢布兑欧元 下跌0.46%，报43.60000卢布。(完) (整理 于春红; 审校 白云)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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