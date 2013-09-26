版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 07:03 BJT

更新版 -《全球汇市》美元攀升，但美国预算僵局限制涨幅

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3488    1.3525     -0.27     +2.23    1.3194
 美元/日圆                      98.97     98.42     +0.56    +14.10     86.74
 欧元/日圆                     133.48    133.13     +0.26    +16.63    114.45
 美元/瑞郎                     0.9100    0.9090     +0.11     -0.60    0.9155
 英镑/美元                     1.6038    1.6078     -0.25     -1.31    1.6251
 美元/加元                     1.0308    1.0312     -0.04     +3.90    0.9921
 澳元/美元                     0.9360    0.9366     -0.06     -9.94    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2278    1.2296     -0.15     +1.68    1.2075
 欧元/英镑                     0.8403    0.8410     -0.08     +3.56    0.8114
 新西兰元/美                   0.8290    0.8237     +0.64     +0.08    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.9789    6.0052     -0.44     +7.48    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   8.0660    8.1223     -0.69     +9.89    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4121    6.4149     -0.04     -1.33    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6492    8.6775     -0.33     +0.83    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             
    

 (编译 李军; 审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐