中东情势：美俄就敦促叙利亚放弃化武的联合国决议草案达成一致

路透联合国9月26日 - 美国和俄罗斯周四就一项旨在清除叙利亚化武军火库的联合国安理会决议草案达成一致，从而结束已持续数周的外交僵局。

美国驻联合国大使Samantha Power表示，已与俄罗斯达成一项协议，“以法律义务迫使”叙利亚放弃化武，该协议将于周四晚提交安理会全体大会。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)称双方已经达成“共识”。

美国一直在联合国大会间隙与叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的主要盟友--俄罗斯进行磋商，以根据美俄本月稍早达成的协议来起草方案，敦促销毁叙利亚的化武军火库。本月稍早的双方协议避免了美国对内战中的叙利亚进行军事打击。