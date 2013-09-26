中东情势：美俄就敦促叙利亚放弃化武的联合国决议草案达成一致

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透联合国9月26日 - 美国和俄罗斯周四就一项旨在清除叙利亚化武军火库的联合国安理会决议草案达成一致，从而结束已持续数周的外交僵局。
美国驻联合国大使Samantha Power表示，已与俄罗斯达成一项协议，“以法律义务迫使”叙利亚放弃化武，该协议将于周四晚提交安理会全体大会。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)称双方已经达成“共识”。
美国一直在联合国大会间隙与叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的主要盟友--俄罗斯进行磋商，以根据美俄本月稍早达成的协议来起草方案，敦促销毁叙利亚的化武军火库。本月稍早的双方协议避免了美国对内战中的叙利亚进行军事打击。
外交官员称，为了获得俄罗斯的支持，联合国安理会的西方国家已经收回了最初的很多要求。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编