日韩经济指标预测--9月27日-10月4日****

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 9月23日当周 9月27日(五) 暂无重要经济数据公布 9月30日当周 9月29日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 10月 -- 78 2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 +2.4% +0.9% (较上月) +0.5% -0.1% 韩国服务业产出(较前月) -- -0.2% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 52.2 2350 日本工业生产(较上月) 8月初值 -- +3.4% 工业生产一个月预估 -- +0.2% 工业生产两个月预估 -- +1.7% 9月29-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -- -0.3% 9月30日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- +13.7% 房屋开工(较上年同期) 8月 -- +12.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.3% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正7 正4 央行短观大型非制造业景气判断指数 正14 正12 央行短观小型制造业景气判断指数 负12 负14 央行短观小型非制造业景气判断指数 负3 负4 央行短观大型企业资本支出 +6.0% +5.5% 央行短观小型企业资本支出 -2.3% -8.1% 9月30日-10月1日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本所有家庭支出(较上月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 2330 日本求才求职比 8月 -- 0.94 失业率 -- 3.8% 10月1日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 -- 47.5 0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 +2.0% +7.7% 进口(较上年同期) -1.0% +1.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差48.5 10月2日(三) 暂无重要经济数据公布 10月3日(四) 暂无重要经济数据公布 10月4日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编