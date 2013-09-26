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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 07:29 BJT

****日韩经济指标预测--9月27日-10月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
  
  9月23日当周     
  
  9月27日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
  9月30日当周
    
  9月29日(日)   
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值      
    0500     韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                  10月        --        78
    2300     韩国工业生产(较上年同期)                          8月     +2.4%     +0.9%
                         (较上月)                                      +0.5%     -0.1%
             韩国服务业产出(较前月)                                       --     -0.2%
    2313     日本制造业采购经理人指数(PMI)                     9月        --      52.2
    2350     日本工业生产(较上月)                          8月初值        --     +3.4%
                 工业生产一个月预估                                       --     +0.2%
                 工业生产两个月预估                                       --     +1.7%
  9月29-30日                
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
    2350     日本零售销售(较上年同期)                          8月        --     -0.3%
    
  9月30日(一)                
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
    0500     日本建筑订单(较上年同期)                          8月        --    +13.7%
                 房屋开工(较上年同期)                          8月        --    +12.0%
    2300     韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   9月        --     +0.3%
                                (较上年同期)                              --     +1.3%
    2350     日本央行短观大型制造业景气判断指数              第三季      正7       正4
               央行短观大型非制造业景气判断指数                         正14      正12
                 央行短观小型制造业景气判断指数                         负12      负14
               央行短观小型非制造业景气判断指数                          负3       负4
                       央行短观大型企业资本支出                        +6.0%     +5.5%
                       央行短观小型企业资本支出                        -2.3%     -8.1%
    
  9月30日-10月1日                
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
    2330     日本所有家庭支出(较上月)                          8月        --     +0.1%
                         (较上年同期)                                     --     +0.9%
    2330     日本求才求职比                                    8月        --      0.94
                 失业率                                                   --      3.8%
    
  10月1日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值        
     --      韩国汇丰/Markit制造业PMI                          9月        --      47.5
    0000     韩国出口(较上年同期)                          9月初值     +2.0%     +7.7%
                 进口(较上年同期)                                      -1.0%     +1.0%
                 贸易收支(亿美元)                                         --   顺差48.5
              
  10月2日(三)
    暂无重要经济数据公布 
    
  10月3日(四)
    暂无重要经济数据公布
    
  10月4日(五)
    暂无重要经济数据公布        
    (完)

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