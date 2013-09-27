路透调查：油价明年料将走低，因地缘政治紧张局势缓解和供应充足

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
JBC Energy的分析师Michael Dei-Michei表示：“美联储缩减购债可能会推动油价短暂下跌。但是真正缩减购债需要坚实的经济基本面支撑，而这又对石油需求形成利好。”
虽然石油需求料将在明年增加，但分析师预计增幅将较温和，而且主要出现在发展中市场。
“相比2013年，全球石油需求在2014年只会略微增长，因为新兴市场的国内生产总值(GDP)增长较前些年也将相对减缓，导致石油需求温和增长，”CRISIL Research董事Rahul Prithiani表示。
根据调查预估值，美国WTI原油期货 今年均价为每桶98.70美元，明年为98.90美元，2015年为97美元。
布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R料将收窄，2013年平均价差预计为9.00美元，低于今年迄今收盘价差均值10.28美元。
未来两年，这一价差还料将继续收窄，2014和2015年预计分别为每桶6.20美元和5.50美元。
Raiffeisen Bank International和德国商业银行对2014年布兰特原油价格的预估最高，为115美元。
德国商业银行对2014年WTI原油价格的预估也是最高，为112美元。
Capital Economics对2014年布兰特原油价格预估最低，为93美元；而Raymond James对2014年WTI原油价格的预估最低，为83美元。(完)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
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