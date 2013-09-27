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市场报道 | 2013年 9月 27日 星期五 08:14 BJT

****欧洲经济指标预测--9月27日-10月4日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   

  9月23日当周
         
  9月27日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    0600     英国Nationwide房屋价格 (较前月)                    9月     +0.5%    +0.6%
                         (较上年同期)                                   +4.5%    +3.5%
    0645     法国消费者支出(较前月)                             8月     -0.5%    -0.8%
    0645     法国国内生产总值(GDP)(较上季)             第二季修正值     +0.5%    +0.5%
    0700     瑞士KOF领先指标                                    9月      1.47     1.36
    0800     意大利企业信心指数                                 9月      93.4     92.9
    0900     欧元区企业景气指数                                 9月    负0.10   负0.21
                   经济景气指数                                          96.0     95.2
                   工业景气指数                                         负7.0    负7.9
                   服务业景气指数                                       负4.8    负5.3
                   消费者信心指数                                      负14.5   负15.6
                   消费者通胀预期指数                                      --     17.0
    1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)       9月初值     +1.6%    +1.6%
                                         (较前月)                        持平     持平
                      消费者物价指数(CPI)(较前月)                        持平     持平
                                         (较上年同期)                   +1.5%    +1.5%
     
  9月30日当周
  
  9月30日至10月11日  
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值   
    0700     英国Halifax房价指数(较前月)                        9月        --    +0.4%
             英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     --    +5.4%
    
  9月30日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值   
    0600     德国实质零售销售(较前月)                           8月     +0.8%    -1.4%
                             (较上年同期)                               +0.1%    +2.3%
    0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    8月        --    +0.7%
    0800     意大利PPI(较前月)                                  8月        --    +0.1%
                   PPI(较上年同期)                                         --    -0.9%
    0830     英国消费者信贷(亿英镑)                             8月        --    增加6
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                                      --    增加7
             抵押贷款批准件数(千件)                                        --   60.624
             M4货供额(较前月)                                              --    +0.6%
    0900     欧元区通胀率                                   9月初值     +1.2%    +1.3%
    0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              9月初值     -0.1%    +0.4%
                         CPI(较上年同期)                                +1.2%    +1.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                         +2.0%     持平
                               HICP(较上年同期)                         +1.1%    +1.2%
   10月1日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值   
    0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                     9月      56.3     54.6
    0748     法国Markit制造业PMI                                9月      49.5     49.5
    0753     德国Markit/BME制造业PMI                            9月      51.3     51.3
    0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                   9月         0  增加0.7
                 未经季节调整失业人数(万人)                               280      290
                 经季节调整失业率                                        6.8%     6.8%
                 经季节调整失业人数(万人)                                  --    294.3    
    0758     欧元区Markit制造业PMI                              9月      51.1     51.1
    0800     意大利失业率                                       8月     12.0%    12.0%
    0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                           9月        --     57.2
    0900     欧元区失业率                                       8月     12.1%    12.1%
    
  10月2日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值       
    0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                           9月        --     59.1
    0900     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                  8月     -0.1%    +0.3%
                                  (较上年同期)                          -0.7%    +0.2% 
    1145     欧洲央行利率决议                                  10月     0.50%    0.50% 
    
  10月3日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值   
    0748     法国Markit服务业PMI                                9月      50.7     50.7
                         综合PMI                                           --     50.2
    0753     德国Markit综合PMI终值                              9月        --     53.5
    0753     德国Markit服务业PMI                                9月      54.4     54.4
    0758     欧元区Markit服务业PMI                              9月      52.1     52.1
                           综合PMI                                       52.1     52.1
    0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                           9月        --     60.5
    0900     欧元区零售销售(较前月)                             8月     +0.1%    +0.1%
                       (较上年同期)                                     -1.3%    -1.3%
          
  10月4日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值   
    0600     德国PPI(较前月)                                    8月      持平    -0.1%
                    (较上年同期)                                         持平    +0.5%
    (完)

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