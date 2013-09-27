欧洲经济指标预测--9月27日-10月4日****

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月23日当周 9月27日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 9月 +0.5% +0.6% (较上年同期) +4.5% +3.5% 0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -0.5% -0.8% 0645 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 +0.5% +0.5% 0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.47 1.36 0800 意大利企业信心指数 9月 93.4 92.9 0900 欧元区企业景气指数 9月 负0.10 负0.21 经济景气指数 96.0 95.2 工业景气指数 负7.0 负7.9 服务业景气指数 负4.8 负5.3 消费者信心指数 负14.5 负15.6 消费者通胀预期指数 -- 17.0 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 +1.6% +1.6% (较前月) 持平 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.5% +1.5% 9月30日当周 9月30日至10月11日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +0.4% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +5.4% 9月30日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.8% -1.4% (较上年同期) +0.1% +2.3% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.7% 0800 意大利PPI(较前月) 8月 -- +0.1% PPI(较上年同期) -- -0.9% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加6 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加7 抵押贷款批准件数(千件) -- 60.624 M4货供额(较前月) -- +0.6% 0900 欧元区通胀率 9月初值 +1.2% +1.3% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% +0.4% CPI(较上年同期) +1.2% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.0% 持平 HICP(较上年同期) +1.1% +1.2% 10月1日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 9月 56.3 54.6 0748 法国Markit制造业PMI 9月 49.5 49.5 0753 德国Markit/BME制造业PMI 9月 51.3 51.3 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 0 增加0.7 未经季节调整失业人数(万人) 280 290 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 294.3 0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 51.1 51.1 0800 意大利失业率 8月 12.0% 12.0% 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 57.2 0900 欧元区失业率 8月 12.1% 12.1% 10月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 -- 59.1 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% +0.3% (较上年同期) -0.7% +0.2% 1145 欧洲央行利率决议 10月 0.50% 0.50% 10月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0748 法国Markit服务业PMI 9月 50.7 50.7 综合PMI -- 50.2 0753 德国Markit综合PMI终值 9月 -- 53.5 0753 德国Markit服务业PMI 9月 54.4 54.4 0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 52.1 52.1 综合PMI 52.1 52.1 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 -- 60.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -1.3% -1.3% 10月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国PPI(较前月) 8月 持平 -0.1% (较上年同期) 持平 +0.5% (完)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
====================================================================