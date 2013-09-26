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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 07:50 BJT

《全球汇市》美元受到美联储政策不确定性以及美国政策悬崖威胁的拖累

* 美元指数本周料将收平

* 美联储缩减刺激规模的不确定性以及美国财政悬崖威胁目前压制美元

路透悉尼9月27日 - 美元在周五亚洲市场盘初守住隔夜市场录得的涨幅，但本周料将收平，因美国历史性债务违约的威胁迫近，且美国联邦储备理事会(美联储)何时缩减经济刺激规模的前景不明。

美元指数 最新报80.541，周四上扬0.3%，部分因为经济数据报告显示，上周美国初请失业金人数下降。

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