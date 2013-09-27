《全球汇市》美元受到美联储政策不确定性以及美国预算僵局威胁的拖累

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3484 1.3488 -0.03 +2.20 1.3194 美元/日圆 98.97 98.97 +0.00 +14.10 86.74 欧元/日圆 133.45 133.49 -0.03 +16.59 114.46 美元/瑞郎 0.9102 0.9100 +0.02 -0.58 0.9155 英镑/美元 1.6036 1.6038 -0.01 -1.32 1.6251 美元/加元 1.0308 1.0308 +0.00 +3.90 0.9921 澳元/美元 0.9357 0.9360 -0.03 -9.97 1.0393 新西兰元/美元 0.8277 0.8290 -0.16 -0.07 0.8283 澳元/日圆 92.620 92.640 -0.02 +2.76 90.130 新西兰元/日圆 81.910 82.050 -0.17 -41.83 140.820 英镑/日圆 158.71 158.73 -0.01 +12.70 140.82 澳元/新西兰元 1.1298 1.1288 +0.09 -9.90 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 白云)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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