新西兰经济：央行称面临的主要挑战是本币估值过高和房价快速上涨

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
“目前央行面临的两个最大挑战是新西兰元估值过高且房价过高，”惠勒在报告中称。
“前者给新西兰的进出口替代产业带来阻力，尽管令进口商品和服务购买者获益，并且对目前的低通胀水准做出重大贡献。”
他表示，房价上涨使金融稳定性及更广泛的经济面临的风险加剧。
新西兰央行在过去一年反复警告新西兰元及楼市所带来的诸多风险。
该央行将从下月起强行限制银行房贷发放。 (完) (编译 王翔琼；审校 白云/李爽)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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