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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 08:44 BJT

新西兰经济：央行称面临的主要挑战是本币估值过高和房价快速上涨

“目前央行面临的两个最大挑战是新西兰元估值过高且房价过高，”惠勒在报告中称。

“前者给新西兰的进出口替代产业带来阻力，尽管令进口商品和服务购买者获益，并且对目前的低通胀水准做出重大贡献。”

他表示，房价上涨使金融稳定性及更广泛的经济面临的风险加剧。

新西兰央行在过去一年反复警告新西兰元及楼市所带来的诸多风险。

该央行将从下月起强行限制银行房贷发放。 (完) (编译 王翔琼；审校 白云/李爽)

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