中国经济：人社部称正研究养老金投资运营，遵守多元化投资等三原则--报载

路透北京9月27日 - 中国人力资源和社会保障部表示，对于养老体系改革的顶层设计方案正处于深度讨论阶段；对于养老保险基金投资运营，人社部正会同有关部门进行专题研究，并明确要遵循安全第一、获取收益、多元化投资的三个原则。

中国证券报周五报导称，据悉人社部等部门近期委托中国社科院、国务院发展研究中心、中国人民大学、浙江大学相关学术研究团队，分别牵头进行养老体系改革的顶层设计，涵盖养老金整体投资运营、养老保险跨省转移等多方面内容。

这四份方案已于8月底上报。权威人士透露，虽然四份方案的意见分歧较大，但在必须加快推进养老金整体投资运营这一点上达成了共识。

对此，报导引述人社部基金监督司副司长李伟民的话称，目前顶层设计方案正处于深度讨论阶段，尤其是养老金保值增值问题。

此事关系亿万群众的切身利益，涉及面广，政策性和专业性很强，按照《社会保险法》的规定，需要国务院统筹决策，制定专门的投资运营办法。下一步将进一步加大研究力度，多方征求意见，努力促进社会保险资金的保值增值。