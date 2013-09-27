表格：上周外资买超日本股票，日本投资者买超外国债券

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
路透东京9月27日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，外资上周依然买超日本股票。
在截至9月21日止的当周，外资买超1,813亿日圆日本股票，此前一周为买超1,529万亿日圆。
日本投资者买超外国债券，上周共计买超1,748亿日圆，此前一周为买超9,226亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资（负值代表卖超）:
股市 债市 货币市场
9月15日-9月21日 +181.3 -725.7 +1,241.4
9月 8日-9月14日 +152.9r +112.7r -1,887.5
日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:
股市 债市 货币市场
9月15日-9月21日 -164.1 +174.8 +18.3
9月 8日-9月14日 -50.2 +922.6r -12.8
9月 1日-9月 7日 +38.1 -58.1r -1.0
注：r为修正值。
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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