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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 08:06 BJT

表格：上周外资买超日本股票，日本投资者买超外国债券

路透东京9月27日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，外资上周依然买超日本股票。

在截至9月21日止的当周，外资买超1,813亿日圆日本股票，此前一周为买超1,529万亿日圆。

日本投资者买超外国债券，上周共计买超1,748亿日圆，此前一周为买超9,226亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资（负值代表卖超）:

股市 债市 货币市场

9月15日-9月21日 +181.3 -725.7 +1,241.4

9月 8日-9月14日 +152.9r +112.7r -1,887.5

日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:

股市 债市 货币市场

9月15日-9月21日 -164.1 +174.8 +18.3

9月 8日-9月14日 -50.2 +922.6r -12.8

9月 1日-9月 7日 +38.1 -58.1r -1.0

注：r为修正值。

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 朱晓军；审校 白云)

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