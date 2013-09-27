《中国报摘》--中国证券报9月27日

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
* 头版头条:
--中国人民银行副行长胡晓炼指出，近期推进利率市场化工作的任务，一是建立市场利率定价自律机制，二是开展贷款基础利率报价工作，三是推进同业存单发行与交易。
* 其他:
--人社部基金监督司副司长李伟民表示，对于养老保险基金投资运营，目前按照国务院部署，人社部正会同有关部门进行专题研究，并明确了要遵循的三个原则，即安全第一、获取收益、多元化投资。
--中创信测 披露公司资产重组方案，公司拟以发行股份为对价，购买北京信威通信技术股份有限公司96.53%的股权，拟购买标的的预估值约为268.88亿元人民币，同时将非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过40亿元。
--中信证券 公告，将以不低于50亿元的价格将北京中信证券大厦、深圳中信证券大厦的房地产权转让旗下金石基金，以开展相关特定创新金融业务。预计本次交易完成有望给中信证券带来超过10亿元的税后净收益。
--伊利股份 公告，辉山乳业 完成定价和配股工作，公司以2.67港元/股的价格认购辉山乳业1.45亿股，约占辉山乳业总股本的1%，公司将通过在香港的全资子公司伊利国际发展投资辉山乳业，投资金额5,000万美元。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 曾祥进)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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