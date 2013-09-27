《中国报摘》--中国证券报9月27日

* 头版头条:

--中国人民银行副行长胡晓炼指出，近期推进利率市场化工作的任务，一是建立市场利率定价自律机制，二是开展贷款基础利率报价工作，三是推进同业存单发行与交易。

* 其他:

--人社部基金监督司副司长李伟民表示，对于养老保险基金投资运营，目前按照国务院部署，人社部正会同有关部门进行专题研究，并明确了要遵循的三个原则，即安全第一、获取收益、多元化投资。

--中创信测 披露公司资产重组方案，公司拟以发行股份为对价，购买北京信威通信技术股份有限公司96.53%的股权，拟购买标的的预估值约为268.88亿元人民币，同时将非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过40亿元。

--中信证券 公告，将以不低于50亿元的价格将北京中信证券大厦、深圳中信证券大厦的房地产权转让旗下金石基金，以开展相关特定创新金融业务。预计本次交易完成有望给中信证券带来超过10亿元的税后净收益。