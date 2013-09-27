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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 08:23 BJT

美国债市：9月25日止当周外国央行减持美国公债，但增持机构债--FED

路透纽约9月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

* 截至9月25日止当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加6,800万美元，至3.285兆(万亿)美元。

* 外国央行持有的美国公债当周减少47.09亿美元，至2.928兆美元。

* 外国央行持有的机构债当周增加47.67亿美元，至3,184.9亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选(here)

如欲查看美联储资产负债表，请点选(link.reuters.com/cub62s)。(完) (编译 王翔琼；审校 白云)

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