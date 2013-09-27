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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 09:08 BJT

欧洲金融：欧洲央行执委科尔称无需急于再度启动LTRO

路透纽约9月26日 - 欧洲央行执委科尔周四称，没有再度向欧元区银行启动长期再融资操作(LTRO)的迫切需要。

科尔表示，欧洲央行正在监控货币市场利率，但是“如果货币市场利率曲线变得过于陡峭导致局面失控”，欧洲央行也有若干手段可用。

“不用急著作出这个决定，”他表示，并称再度启动LTRO只是众多政策选项之一。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)

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