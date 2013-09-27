《新兴市场重要经济事件预告》--9月27日-10月4日

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
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9月27日(五)
约翰内斯堡--南非央行总裁马库斯在黑人管理论坛(Black Management Forum)上发表主旨演讲。
莫斯科--俄罗斯央行理事会召开会议，修改2014-2016通胀目标。
孟买--印度财政部长齐丹巴南在出口商活动上讲话，将讨论出口放缓、改善出口等相关问题。
9月28日(六)
布达佩斯--欧洲银行业管理局主任Adam Farkas、匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy以及匈牙利财政委员会主任Arpad Kovacs在匈牙利经济学家年会上讲话。
9月29日(日)
阿布扎比--阿拉伯国家央行总裁在阿联酋开会，商讨全球和地区经济趋势，以及金融服务和支付系统的管理和发展问题(0430)。
9月30日(一)
开罗--2013年第九次货币与金融会议将在开罗举行，题为“埃及：对全球企业开放”(至10月1日)。埃及新任财长Ahmed Galal将在会议上发表讲话。
10月1日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至10月2日)。
10月2日(三)
香港--亚洲开发银行将在香港公布最新亚洲发展前景报告。该报告更新了亚洲国家和地区的2013和2014年经济成长预估。
智利圣地亚哥--智利央行将公布9月议息会议的会议记录(1230)。
10月3日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在乔治华盛顿大学发表讲话，主题为全球经济(1400)。
10月4日(五)
暂无重要事件安排
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 白云)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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