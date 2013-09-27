《新兴市场重要经济事件预告》--9月27日-10月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月27日(五)

约翰内斯堡--南非央行总裁马库斯在黑人管理论坛(Black Management Forum)上发表主旨演讲。

莫斯科--俄罗斯央行理事会召开会议，修改2014-2016通胀目标。

孟买--印度财政部长齐丹巴南在出口商活动上讲话，将讨论出口放缓、改善出口等相关问题。

9月28日(六)

布达佩斯--欧洲银行业管理局主任Adam Farkas、匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy以及匈牙利财政委员会主任Arpad Kovacs在匈牙利经济学家年会上讲话。

9月29日(日)

阿布扎比--阿拉伯国家央行总裁在阿联酋开会，商讨全球和地区经济趋势，以及金融服务和支付系统的管理和发展问题(0430)。

9月30日(一)

开罗--2013年第九次货币与金融会议将在开罗举行，题为“埃及：对全球企业开放”(至10月1日)。埃及新任财长Ahmed Galal将在会议上发表讲话。

10月1日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至10月2日)。

10月2日(三)

香港--亚洲开发银行将在香港公布最新亚洲发展前景报告。该报告更新了亚洲国家和地区的2013和2014年经济成长预估。

智利圣地亚哥--智利央行将公布9月议息会议的会议记录(1230)。

10月3日(四)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在乔治华盛顿大学发表讲话，主题为全球经济(1400)。

10月4日(五)

暂无重要事件安排

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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