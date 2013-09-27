《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月27日

*工商时报：

--中信金 购买日本东京之星银行进入买卖双方各自向主管机关沟通阶段，投资银行人士分析，东京之星现有净值为1,000亿日圆、中信金买价为520亿日圆，即净值的0.52倍，据新会计公报规定，此次买卖，中信金在金控合并报表可认列的〞廉价购买利益〞便达新台币144亿元。

*经济日报：

--国民党立院党团昨日党团会议决议，在政府未完成核四安全检测确认前，暂缓推动公投提案，并请党籍立委支持台电2013、2014年度核四安检预算。国民党政策会执行长林鸿池强调，核安检测没有时间表，〞时间不是问题，安全最重要〞。

--台塑 集团昨日宣布，将释出台塑河静钢铁兴业公司26%的股权。据透露，台塑美国公司将承接15%股权，日本最大、全球第二大钢铁公司〞新日铁〞正在评估中，若交易成功，对于台日结盟的技术强化、开拓东南亚市场将有绝大加分效益。

-- 两岸服贸协议卡关，但金融产业中登陆进度最晚的证券业，布局大陆动作日趋积极，金控中唯一以证券为主体的元大金 昨日宣布，旗下元大宝来投信再度与大陆券商签订经纪协议，这是7月以来第二次签约行动。

--两岸金证会对台湾券商释出不少利多，本土券商摩拳擦掌，准备抢攻中国大陆的庞大商机，但包括券商、银行的大陆发展计画，目前卡在服贸协议尚未通过，未能有进一步突破。券商争抢合资全照的执照之外，银行前进设立村镇银行的计画，目前也因此暂缓。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。