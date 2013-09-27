《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月27日

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
*工商时报：
--中信金 购买日本东京之星银行进入买卖双方各自向主管机关沟通阶段，投资银行人士分析，东京之星现有净值为1,000亿日圆、中信金买价为520亿日圆，即净值的0.52倍，据新会计公报规定，此次买卖，中信金在金控合并报表可认列的〞廉价购买利益〞便达新台币144亿元。
*经济日报：
--国民党立院党团昨日党团会议决议，在政府未完成核四安全检测确认前，暂缓推动公投提案，并请党籍立委支持台电2013、2014年度核四安检预算。国民党政策会执行长林鸿池强调，核安检测没有时间表，〞时间不是问题，安全最重要〞。
--台塑 集团昨日宣布，将释出台塑河静钢铁兴业公司26%的股权。据透露，台塑美国公司将承接15%股权，日本最大、全球第二大钢铁公司〞新日铁〞正在评估中，若交易成功，对于台日结盟的技术强化、开拓东南亚市场将有绝大加分效益。
-- 两岸服贸协议卡关，但金融产业中登陆进度最晚的证券业，布局大陆动作日趋积极，金控中唯一以证券为主体的元大金 昨日宣布，旗下元大宝来投信再度与大陆券商签订经纪协议，这是7月以来第二次签约行动。
--两岸金证会对台湾券商释出不少利多，本土券商摩拳擦掌，准备抢攻中国大陆的庞大商机，但包括券商、银行的大陆发展计画，目前卡在服贸协议尚未通过，未能有进一步突破。券商争抢合资全照的执照之外，银行前进设立村镇银行的计画，目前也因此暂缓。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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