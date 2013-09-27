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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 08:37 BJT

《香港重要政经日程》--9月27日-10月7日

==================今日重要政经消息==================

9月27日(周五)

-- 辉山乳业 新股上市首日。

==================近期重要政经消息==================

9月30日(周一)

-- 香港金管局公布8月货币统计数据。

-- 香港政府公布8月财务业绩。

-- 香港金管局公布8月外汇基金总资产。

10月1日(周二)

-- 国庆公共假期。

10月2日(周三)

-- 香港信贷 1273.HK 上市首日。

10月3日(周四)

16:30 8月零售销售货值数据。

*10月4日(周五)

10:30 香港公布9月汇丰采购经理人指数(PMI)。

10月7日(周一)

香港金管局公布9月香港外汇储备数据。

恒生银行 0011.HK 第三次中期股息，董事委员会会议。

汇丰银行 0005.HK 第三次中期股息，董事委员会会议。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅；审校 黄凯)

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