《香港重要政经日程》--9月27日-10月7日

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
==================今日重要政经消息==================
9月27日(周五)
-- 辉山乳业 新股上市首日。
==================近期重要政经消息==================
9月30日(周一)
-- 香港金管局公布8月货币统计数据。
-- 香港政府公布8月财务业绩。
-- 香港金管局公布8月外汇基金总资产。
10月1日(周二)
-- 国庆公共假期。
10月2日(周三)
-- 香港信贷 1273.HK 上市首日。
10月3日(周四)
16:30 8月零售销售货值数据。
*10月4日(周五)
10:30 香港公布9月汇丰采购经理人指数(PMI)。
10月7日(周一)
香港金管局公布9月香港外汇储备数据。
恒生银行 0011.HK 第三次中期股息，董事委员会会议。
汇丰银行 0005.HK 第三次中期股息，董事委员会会议。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅；审校 黄凯)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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