台湾债市：10年券殖利率盘初弹升，央行总裁提醒利率有走高风险

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
路透台北9月27日 - 台湾10年期指标公债102/10 周五早盘殖利率脱离近期底部区，开盘弹逾2个基点。五年新券102/11 发行前交易殖利率则弹逾3个基点。因央行总裁提醒利率有走高风险。
惟有交易员认为，总裁的用意应该是针对价格已经高涨的房地产价格，希望消费者留意一旦利率上扬，可能对房贷偿还造成压力。但可以确定的是，一旦美国升息，台湾央行应该会跟进，但时间点也会拖到明年下半年。
〞台湾基本面很不好，尤其两岸连结太强，美国QE退场料对大陆不好，台湾也会被拖累。〞一位证券商交易主管表示。
台湾央行总裁彭淮南于昨日强调，美国的宽松政策迟早会退场，QE(量化宽松)退场也引起了金融市场的大幅波动，〞像这种事情大家要注意，是价格会波动的，要提醒消费者要小心利率风险。〞 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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