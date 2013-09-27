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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 09:17 BJT

台湾债市：10年券殖利率盘初弹升，央行总裁提醒利率有走高风险

路透台北9月27日 - 台湾10年期指标公债102/10 周五早盘殖利率脱离近期底部区，开盘弹逾2个基点。五年新券102/11 发行前交易殖利率则弹逾3个基点。因央行总裁提醒利率有走高风险。

惟有交易员认为，总裁的用意应该是针对价格已经高涨的房地产价格，希望消费者留意一旦利率上扬，可能对房贷偿还造成压力。但可以确定的是，一旦美国升息，台湾央行应该会跟进，但时间点也会拖到明年下半年。

〞台湾基本面很不好，尤其两岸连结太强，美国QE退场料对大陆不好，台湾也会被拖累。〞一位证券商交易主管表示。

台湾央行总裁彭淮南于昨日强调，美国的宽松政策迟早会退场，QE(量化宽松)退场也引起了金融市场的大幅波动，〞像这种事情大家要注意，是价格会波动的，要提醒消费者要小心利率风险。〞 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

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