台湾债市：10年券殖利率盘初弹升，央行总裁提醒利率有走高风险

路透台北9月27日 - 台湾10年期指标公债102/10 周五早盘殖利率脱离近期底部区，开盘弹逾2个基点。五年新券102/11 发行前交易殖利率则弹逾3个基点。因央行总裁提醒利率有走高风险。

惟有交易员认为，总裁的用意应该是针对价格已经高涨的房地产价格，希望消费者留意一旦利率上扬，可能对房贷偿还造成压力。但可以确定的是，一旦美国升息，台湾央行应该会跟进，但时间点也会拖到明年下半年。

〞台湾基本面很不好，尤其两岸连结太强，美国QE退场料对大陆不好，台湾也会被拖累。〞一位证券商交易主管表示。