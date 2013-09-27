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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 09:02 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月27日

路透香港9月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.754港元 )
    
    美股道琼工业指数周四收高55.04,或0.36%,报15328.3点.因受正面的就业市场数据带动。不过，
股市涨势受限，因投资人担心是否美国国会能够通过议案避免政府停运及防止美国出现违约。 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅          成交量     ADR折合每股普通股 较港
 股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       202.830   -0.49      16929            15.727      -0.08
 中国铝业                       9.090   -0.55      10546             2.819       0.33
 中国移动                      56.850    0.62     143341            88.163       0.76
 中国人寿                      40.000   -0.60      47572            20.677      -0.59
 中石油                       111.870    0.68      22686             8.674       0.17
 中石化                        79.650    1.16      18356             6.176       0.10
 汇丰控股                      54.970    0.04     193244            85.247       0.06
 中电信                        50.910   -0.72      14304             3.948       0.19
 中国联通                      15.590    0.13     104391            12.088      -0.26
 兖州煤业                      10.140    2.94      31337             7.863      -1.10
 华能国际                      41.350   -0.77       4385             8.016      -0.30
 南方航空                      18.670   -1.58       8949             2.895       0.18
 东方航空                      16.700    1.15       3412             1.295     -50.20
 中芯国际                       3.570   -1.11      47991             0.554       2.53
 (完)

 (整理 赵红梅)

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