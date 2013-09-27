《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月27日

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
路透香港9月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.754港元 ) 美股道琼工业指数周四收高55.04,或0.36%,报15328.3点.因受正面的就业市场数据带动。不过， 股市涨势受限，因投资人担心是否美国国会能够通过议案避免政府停运及防止美国出现违约。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港 股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 202.830 -0.49 16929 15.727 -0.08 中国铝业 9.090 -0.55 10546 2.819 0.33 中国移动 56.850 0.62 143341 88.163 0.76 中国人寿 40.000 -0.60 47572 20.677 -0.59 中石油 111.870 0.68 22686 8.674 0.17 中石化 79.650 1.16 18356 6.176 0.10 汇丰控股 54.970 0.04 193244 85.247 0.06 中电信 50.910 -0.72 14304 3.948 0.19 中国联通 15.590 0.13 104391 12.088 -0.26 兖州煤业 10.140 2.94 31337 7.863 -1.10 华能国际 41.350 -0.77 4385 8.016 -0.30 南方航空 18.670 -1.58 8949 2.895 0.18 东方航空 16.700 1.15 3412 1.295 -50.20 中芯国际 3.570 -1.11 47991 0.554 2.53 (完) (整理 赵红梅)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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