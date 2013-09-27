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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 09:06 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货料创下逾一年来最大单周涨幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 678.25 0.00 +0.00% +1.16% 652.05 76

CBOT玉米 455.50 -1.25 -0.27% +0.16% 467.46 42

CBOT大豆 1313.25 -3.50 -0.27% -0.64% 1340.58 37

CBOT稻米 $15.35 $0.03 +0.16% -0.87% $15.52 41

美国原油 $102.66 -$0.37 -0.36% +0.00% $106.62 32

汇率

欧元/美元 $1.349 $0.000 -0.01% -0.29%

美元/澳元 0.936 0.000 -0.04% -0.11%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张荻/于春红/王翔琼)

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