更新版-日本经济：8月核心CPI涨幅创五年新高，显示央行行动取得成果

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
但耐用品价格下跌速度减慢，甚至出现上涨，显示日本通缩可能接近结束而且不会出现反复。竞争激烈及市场需求疲弱，耐用品价格数年来持续下跌。
包括个人电脑和音像设备在内的耐用休闲产品价格8月同比上涨0.1%，这是自1992年以来首次转为正值。
扣除食品和能源价格的核心通胀指数8月下降0.1%，跌幅与7月一致，低于6月0.2%的跌幅。
日本央行4月推出货币刺激措施，誓言透过积极购买资产，使基础货币规模增加一倍，从而大约在两年内实现2%的通胀目标。
自那以来日本央行维持货币政策不变，市场普遍预期该央行将在下周利率评估中维持货币政策不变。(完)
(编译 王翔琼/于春红; 审校 张涛)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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