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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 09:06 BJT

更新版-日本经济：8月核心CPI涨幅创五年新高，显示央行行动取得成果

但耐用品价格下跌速度减慢，甚至出现上涨，显示日本通缩可能接近结束而且不会出现反复。竞争激烈及市场需求疲弱，耐用品价格数年来持续下跌。

包括个人电脑和音像设备在内的耐用休闲产品价格8月同比上涨0.1%，这是自1992年以来首次转为正值。

扣除食品和能源价格的核心通胀指数8月下降0.1%，跌幅与7月一致，低于6月0.2%的跌幅。

日本央行4月推出货币刺激措施，誓言透过积极购买资产，使基础货币规模增加一倍，从而大约在两年内实现2%的通胀目标。

自那以来日本央行维持货币政策不变，市场普遍预期该央行将在下周利率评估中维持货币政策不变。(完)

(编译 王翔琼/于春红; 审校 张涛)

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