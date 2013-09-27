全球金市：金价或连跌第五周，因美联储刺激政策前景不确定

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
美国8月成屋待完成销售连续第三个月下降，但上周初请失业金人数却减少，美国经济状况显示出相互矛盾的信号。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍早决定维持刺激政策不变，令市场感到意外，但此后一些官员表示，美联储可能仍会在今年稍晚开始缩减购债。
伦敦金银市场协会(LBMA)数据显示，黄金清算所账户黄金转移数量8月连续第二个月下降，反映了黄金需求低迷。
印度一些银行重新开始进口黄金以用于出口，之前海关对一些进口发出放行信号。这些银行是印度的黄金初级交易商。
中国黄金协会称，中国今年前七个月黄金产量累计达232.189吨，较去年同期提高11.5%。(完)
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路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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