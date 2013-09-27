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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 09:09 BJT

全球金市：金价或连跌第五周，因美联储刺激政策前景不确定

美国8月成屋待完成销售连续第三个月下降，但上周初请失业金人数却减少，美国经济状况显示出相互矛盾的信号。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍早决定维持刺激政策不变，令市场感到意外，但此后一些官员表示，美联储可能仍会在今年稍晚开始缩减购债。

伦敦金银市场协会(LBMA)数据显示，黄金清算所账户黄金转移数量8月连续第二个月下降，反映了黄金需求低迷。

印度一些银行重新开始进口黄金以用于出口，之前海关对一些进口发出放行信号。这些银行是印度的黄金初级交易商。

中国黄金协会称，中国今年前七个月黄金产量累计达232.189吨，较去年同期提高11.5%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 张若琪)

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