台湾经济：执政党决议暂缓〞核四〞公投提案，先完成安检报告--报载

路透台北9月27日 - 台湾本地媒体经济日报周五称，国民党立院党团昨日党团会议决议，在政府未完成核四(台湾第四座核能发电厂)安全检测确认前，暂缓推动公投提案；而工商时报则表示，总统马英九昨日则强调，原本政府规划核四商转后，核一(台湾第一核能发电厂)就可除役，但核四何时商转还不确定，因此核一还无法除役。

经济日报引述国民党政策会执行长林鸿池强调，核安检测没有时间表，〞时间不是问题，安全最重要〞。经济日报并表示，核四年底前已确定无法公投，明年底又有七合一选举，避免冲击执政党选情下，核四公投恐更难举行。此一决定是否冲击当初同意将核四交付公投的行政院长江宜桦个人政治生涯仍待观察。

经济日报引述林鸿池表示，国民党团已与行政院充分沟通，并获得接受。在安检结束后再公投，在野党的反对就没有正当性，民众也可更理性看待，党团立委面对的压力也会变小；他强调，这不会影响未来供电问题，因为核一除役时间是五年后。

工商时报引述总统马英九表示，台湾能源仰赖进口，燃煤、石油、天然气、核能、风力、生质能及太阳能等各种能源，任何一种都不能轻易放弃，必须追求适当的搭配。马英九也表示，搭配的标准除了效率高、成本低与排碳少之外，也需考量其充份稳定供应的能力与安全性，找出对我们最有利的组合。