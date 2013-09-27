台湾经济：执政党决议暂缓〞核四〞公投提案，先完成安检报告--报载

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
路透台北9月27日 - 台湾本地媒体经济日报周五称，国民党立院党团昨日党团会议决议，在政府未完成核四(台湾第四座核能发电厂)安全检测确认前，暂缓推动公投提案；而工商时报则表示，总统马英九昨日则强调，原本政府规划核四商转后，核一(台湾第一核能发电厂)就可除役，但核四何时商转还不确定，因此核一还无法除役。
经济日报引述国民党政策会执行长林鸿池强调，核安检测没有时间表，〞时间不是问题，安全最重要〞。经济日报并表示，核四年底前已确定无法公投，明年底又有七合一选举，避免冲击执政党选情下，核四公投恐更难举行。此一决定是否冲击当初同意将核四交付公投的行政院长江宜桦个人政治生涯仍待观察。
经济日报引述林鸿池表示，国民党团已与行政院充分沟通，并获得接受。在安检结束后再公投，在野党的反对就没有正当性，民众也可更理性看待，党团立委面对的压力也会变小；他强调，这不会影响未来供电问题，因为核一除役时间是五年后。
工商时报引述总统马英九表示，台湾能源仰赖进口，燃煤、石油、天然气、核能、风力、生质能及太阳能等各种能源，任何一种都不能轻易放弃，必须追求适当的搭配。马英九也表示，搭配的标准除了效率高、成本低与排碳少之外，也需考量其充份稳定供应的能力与安全性，找出对我们最有利的组合。
马英九也强调，政府提出的能源政策是在〞不限电、维持合理电价、达成国际减碳承诺〞三项原则下，推动逐步迈向非核家园，政府采取的是〞稳健减核〞，不是一次到位，过度期间仍将全力发展再生能源。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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