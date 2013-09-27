日本已公布经济指标--2013/9/27

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.9% r +0.9% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 9月 +0.2% +0.4% -- -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 8月 +0.8% +0.7% -- -- y) 工业生产(m/m) 7月 +3.4% r -3.1% r 9月29日 -- 失业率 7月 3.8% 3.9% 9月30日-10月1日 -- 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差9,603 逆差10,240 10月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 7月 +0.1% -0.4% 9月30日-10月1日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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