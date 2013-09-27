《香港报摘》--其他报纸重要消息9月27日

* 明报

--小南国 投资者关系高级总监黄琬仪表示，由于集团预料内地反贪政策短时间内不会撤销，为作长期应对及进一步拓展客源，集团将再创立一个新沪菜品牌专门针对人均消费在100至150元人民币的家庭客，明年初首间店将在上海开业。

--中移动香港市务总监周家麟表示，现时未有计划取消无限上网。但行政总裁李帆风则指出，无限上网会令大部分客户需要资助高数据用量的客户并不合理，故未来有机会取消，但要按市场变化而定。

*星岛日报

--新世界发展 主席郑家纯认为，本港楼价不会大跌，未来地价跌幅一定远超楼价，而即使楼价下跌，在供不应求的情况下，最多只会微降一成。

--梅窝银矿湾路消防局旁边之地皮，向城规会申建两幢居屋，将在今年提交审议，料最快两年后动工，并于2017年落成，可提供约460个单位。

--渣打 香港区行政总裁洪丕正表示，香港作为中国以外最大的人民币离岸中心，目标为国际市场；内地成立的自贸区及前海，都是内地试点，有利加快利率自由化及人民币国际化。

--长实 地产投资董事郭子威表示．近年扩展战綫到内地等以增加收益，当中本年主攻的北京、上海及广州三大地区，总计豪宅项目已沽约450伙，预计全年可套现逾50亿元，并预期明年销量有信心可达到100亿港元目标。

*苹果日报

--上海自由贸易区本周日(29日)正式挂牌。据了解，随自贸区挂牌后，内银支行将升格为自贸区分行；至于积极争取入区的外资行，当局会循四个途径，考虑让境外银行落户，但最终允许何种方式设点及开业，仍在研究中。

--新世界发展 执行董事兼总经理郑志刚表示，今年合同销售目标上调逾一成至100亿港元，其中首3个月已完成逾四成，其中柯士甸站上盖项目已获批售楼书，预料将于今年内开始推售。

*东方日报

--据统计，截至周四(26日)晚，本季五大发展商共售1,606伙，按季销量增近千伙，连同售出车位等共套逾85亿港元，当中以新世界发展 成绩最佳。

--中移动 旗下中移香港行政总裁李帆风承认，中移香港管理层曾要求苹果公司(Apple) 为新推售iPhone 5s及5c解锁，以使客户可透过自购iPhone，使用中移香港的4G服务，惟对方至今仍未回应。

*文汇报

--交通银行 副行长钱文挥透露，将在上海自贸区内设立一个特别的银行分支机构，同时建立一家飞机和船舶租赁子公司；又称该行旗下的信托、基金、保险都会各自寻找自贸区政策与其本身业务的契合点，在适当时机开设自贸区分支机构。

--海通国际 执行董事兼营运总监潘慕尧表示，对下半年公司业务感到乐观，IPO方面目前正安排多家公司上市，但何时上市要视乎市场情况。

--龙湖地产 公布，以8.69亿元人民币底价摘得济南市西部新城腊山河旁地块，正式进军济南市场。项目规划产品为中高端住宅产品及商业物业，其中住宅除高层外，亦包括周边项目鲜有的洋房产品。

*大公报

--彩色相纸供应商巨星国际 ，今天起以1.11港元至1.55港元招股，集资1.25亿港元至1.74亿港元，公司每手股数2,500股，预计于10月11日上市。

--恒生 于新一期 “人民币脉搏”中表示，按照现时内地不断改善金融基础建设的状况来判断，恒生相信当局可于3至5年内完成利率改革进程。(完)