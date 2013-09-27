国际油市：美国原油期货或连续第三周收低，中东供应忧虑缓解

布兰特原油 跌0.23美元至每桶108.98美元，有可能连续第三周收低。

在数周的外交僵局之后，美国和俄罗斯就一项叙利亚销毁化学武器的联合国安理会决议草案达成一致。

伊朗和美国周四展开多年来首次最高层实质性会谈，称会谈基调是正面的，但在谈及解决长期以来伊朗核问题僵局时保持谨慎。

美国众议院共和党议员周四拒绝总统奥巴马的要求，不愿直接通过议案以帮助政府在9月30日后继续正常运转，以及提高政府借债上限以避免发生违约。

巴西东北部沿岸的一次海上钻探结果显示，该地区可能蕴藏超过10亿桶石油，有望很快成为全球最大新油田。

美国和亚洲柴油供应激增，且海外汽油需求下降，让欧洲炼油企业雪上加霜。欧洲炼厂本来就面临年末市况黯淡的局面，担心有更多厂家关门。

美国8月成屋待完成销售连续第三个月下降，但上周初请失业金人数却减少，美国经济状况显示出相互矛盾的信号。

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