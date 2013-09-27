国际油市：美国原油期货或连续第三周收低，中东供应忧虑缓解

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
布兰特原油 跌0.23美元至每桶108.98美元，有可能连续第三周收低。
在数周的外交僵局之后，美国和俄罗斯就一项叙利亚销毁化学武器的联合国安理会决议草案达成一致。
伊朗和美国周四展开多年来首次最高层实质性会谈，称会谈基调是正面的，但在谈及解决长期以来伊朗核问题僵局时保持谨慎。
美国众议院共和党议员周四拒绝总统奥巴马的要求，不愿直接通过议案以帮助政府在9月30日后继续正常运转，以及提高政府借债上限以避免发生违约。
巴西东北部沿岸的一次海上钻探结果显示，该地区可能蕴藏超过10亿桶石油，有望很快成为全球最大新油田。
美国和亚洲柴油供应激增，且海外汽油需求下降，让欧洲炼油企业雪上加霜。欧洲炼厂本来就面临年末市况黯淡的局面，担心有更多厂家关门。
美国8月成屋待完成销售连续第三个月下降，但上周初请失业金人数却减少，美国经济状况显示出相互矛盾的信号。
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 于春红)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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