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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 09:06 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月27日

**证券时报**

--因筹划重大资产重组事项停牌近一个月的方正证券 公告，拟通过发行股份方式吸收合并民族证券。

**第一财经日报**

--温州市民间融资管理条例(草案)提出，对单笔借款金额300万元人民币以上或累计借款余额1,000万元以上的，应当备案，若不履行，将有监管机构责令限期改正，情节严重的处以罚款。

**21世纪经济报 道**

--宁煤集团一位中层透露，酝酿九年之久的神华宁煤400万吨煤制油项目获得发改委正是批复，该项目投资高达550亿元，是目前世界单套装置规模最大的煤制油项目，计划2016年投产，年转化煤炭2,036万吨，目前正在准备前期招标工作。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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