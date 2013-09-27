《中国报摘》--其他报纸重要消息9月27日

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
**证券时报**
--因筹划重大资产重组事项停牌近一个月的方正证券 公告，拟通过发行股份方式吸收合并民族证券。
**第一财经日报**
--温州市民间融资管理条例(草案)提出，对单笔借款金额300万元人民币以上或累计借款余额1,000万元以上的，应当备案，若不履行，将有监管机构责令限期改正，情节严重的处以罚款。
**21世纪经济报 道**
--宁煤集团一位中层透露，酝酿九年之久的神华宁煤400万吨煤制油项目获得发改委正是批复，该项目投资高达550亿元，是目前世界单套装置规模最大的煤制油项目，计划2016年投产，年转化煤炭2,036万吨，目前正在准备前期招标工作。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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