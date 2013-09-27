美国经济：推迟缩减刺激规模可能损害美联储信誉--乔治

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
这与整个夏季美联储官员发出的明确信号相矛盾，当时他们暗示准备好开始缩减资产购买规模。
乔治警告称，推迟行动可能导致金融市场怀疑美国经济不够强劲。
“市场可能误以为，这次推迟行动表明委员会的评估结果是，整体经济前景明显较弱，但实际显然不是这样。”
她认为，在面对华盛顿削减预算的情况下，美国经济成长与就业所显示出的耐久性令人鼓舞。
此外，让投资者出乎意料，美联储可能损害市场对其前瞻性指引的信心。美联储承诺将维持近零利率直到失业率降到6.5%，前提是通胀展望保持在2.5%以下。
“但是，不在上次会议上调整资产购买规模，可能损害这些门槛的可信度与可靠性，”她说。美国8月失业率为7.3%。(完)
(编译 张涛；审校 沈以文)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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