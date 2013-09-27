美国经济：推迟缩减刺激规模可能损害美联储信誉--乔治

这与整个夏季美联储官员发出的明确信号相矛盾，当时他们暗示准备好开始缩减资产购买规模。

乔治警告称，推迟行动可能导致金融市场怀疑美国经济不够强劲。

“市场可能误以为，这次推迟行动表明委员会的评估结果是，整体经济前景明显较弱，但实际显然不是这样。”

她认为，在面对华盛顿削减预算的情况下，美国经济成长与就业所显示出的耐久性令人鼓舞。

此外，让投资者出乎意料，美联储可能损害市场对其前瞻性指引的信心。美联储承诺将维持近零利率直到失业率降到6.5%，前提是通胀展望保持在2.5%以下。

“但是，不在上次会议上调整资产购买规模，可能损害这些门槛的可信度与可靠性，”她说。美国8月失业率为7.3%。(完)