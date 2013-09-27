俄罗斯威胁限制日本官员赴千岛群岛

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月26日 - 俄罗斯外交部周四称，如果日本继续发出拥有千岛群岛的言论，将禁止日本官员免签前往千岛群岛。
日俄两国一直就千岛群岛南部四岛归属存在争议。
“如果日本政客在访问俄罗斯领土后，因某种原因忍不住就该岛屿问题发表公开讲话，那么我们将保留限制他们进行这种旅行的权利，”俄罗斯外交部在声明中称。
声明指出，目前针对日本官员的免签计划是“人道主义行为”，意在允许他们去自己的祖坟。
声明提到了日本冲绳和北方领土事务担当大臣山本一太在访问千岛群岛时发布的声明，称他认为访问加强了他“（日本北方）领土需回归”的观点。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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