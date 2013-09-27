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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 09:25 BJT

俄罗斯威胁限制日本官员赴千岛群岛

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月26日 - 俄罗斯外交部周四称，如果日本继续发出拥有千岛群岛的言论，将禁止日本官员免签前往千岛群岛。

日俄两国一直就千岛群岛南部四岛归属存在争议。

“如果日本政客在访问俄罗斯领土后，因某种原因忍不住就该岛屿问题发表公开讲话，那么我们将保留限制他们进行这种旅行的权利，”俄罗斯外交部在声明中称。

声明指出，目前针对日本官员的免签计划是“人道主义行为”，意在允许他们去自己的祖坟。

声明提到了日本冲绳和北方领土事务担当大臣山本一太在访问千岛群岛时发布的声明，称他认为访问加强了他“（日本北方）领土需回归”的观点。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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