港报社评：助网企上市，要巧思保小股东--经济日报9月27日

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
阿里巴巴拟舍港赴美上市，港交所或失千亿大生意，市场却罕见地有共识，撑港交所扞卫同股同权原则，以保小股东权益。惟科网企业同股不同权在国际间并不鲜见，未来香港应如何处理这类公司的上市诉求，监管机构有责积极提出解决办法。 阿里巴巴赴港上市计划传触礁，原因应是该公司拟采合伙人制，即由少数股东紧抓董事会人事，香港监管机构忧同股不同权，恐损小股东权益，阿里巴巴与港交所谈判拉锯数月无果，或转赴美国上市。 阿里巴巴千亿上市大计虽失诸交臂，市场却罕有地未感可惜，甚至连素以利润为重的外资投行亦指此或对港交所有短期负面影响，惟港交所坚持同股同权原则，不愿为利益放松保护小投资者的公司管治高标准，长远反有利其发展。 因不少近年冒起的科网企业，其公司管治有别传统企业，这些企业多由几个志同道合的年轻人发起，再觅风险投资基金入股壮大，其创办人持股比例或不高，但创办人若不再当舵手，恐对其发展构成更大冲击。 科网企业上市将是一大重要板块，香港监管机构未来应如何处理这类企业的上市申请，实不可回避。若要吸引更多科网企业在港上市，可参照过去为新创企业订立另类规则的创业板般，另设科技板；又或考虑如美国般让同股不同权企业上市，却利用小股东集体诉讼机制，制衡企业领导层。 监管机构固须以投资者利益为先，亦要追上市场趋势，在平衡小投资者利益和金融市场长远发展下，不断完善市场规则，才能令香港股市在愈趋激烈的国际竞争中保优势。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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