港报社评：汤显明超支酬酢玩乐，穆斐文担当重要角色--明报9月27日

前任廉政专员汤显明任内超支酬酢、部分外访趁机旅游玩乐事宜，廉署内部一定有人配合，才会成事。结合廉署社区关系处长穆斐文在帐目委员会的供辞，证明汤显明任内廉署出现分单买酒、绕过酬酢上限情，是由穆斐文执行，汤显明外访旅游玩乐行程，是由穆斐文安排。 穆斐文在整件事的角色和性质，特别是事态被揭发暴露之后，廉署在应对过程中，穆斐文做过什么、发挥过什么作用，当局应该彻查，毋枉毋纵地恰当处理。 穆斐文除了在酬酢超支担当重要角色，社关处在汤显明外访行程中，也有安排不当之处。汤显明到云南及四川访问，向行政长官申请批准时，行程无提及包括丽江和乐山。穆斐文在帐委会作供时，也承认丽江是「玩的成分居多」。此乃在整件事中，穆斐文较少地承认不当的事，看来是事实俱在，无法抵赖。 事态发展到现在，除了汤显明之外，这件廉署成立40年以来形象最受损害的事，处处都看到穆斐文的身影，而她在帐委会的答问，显然未能说服市民与违规不当无关。当局务必要搞清楚穆斐文在此事的角色和作用，恰当处理。我们认为：已经埋在廉署的腐朽种子，必须根除，使廉署不致被蛀蚀，才可以重建廉署在市民心目中的形象和地位，廉洁的核心价值才会得到有力扞卫。