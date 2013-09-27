港报社评：垃圾征费预期加至「肉痛价」--星岛日报9月27日

市民最关心的是收费水平。按照现时处理垃圾的成本计算，要污染者自付，收回成本，三人家庭每月收费三十多元。问题是，这个水平能否做到寓禁于征，源头减废呢？ 当局征收垃圾费，不是为了赚钱，不少人因此倾向以「成本价」来预计日后的收费水平。但是，按照寓禁于征的原则，收费水平应该按照「肉痛价」来厘定，「肉痛指数」愈高，就愈奏效。 由此产生的疑问是：当局就算以「成本价」为起步点，以减轻政治阻力，但是如果未能达到预期减废目标，日后会否加费至市民感到「肉痛」大力减废呢？ 环顾海内外，不少新税种初时推出，为免激起民意强烈反弹，通常都会以比较温和的水平出台，打开了缺口之后，就有机会一加再加。至于本港烟草税，累积加幅更加惊人，现时每包香烟的售价，大部分是用来向库房交税，目的就是要确保买家「肉痛」，达至禁烟效果。 究竟垃圾征费会否走同样的道路，收费水平会否不断调升至达到减废指标？市民很有兴趣知道，谘询文件没有明言，但讨论相关政策时，先轻后重的征税安排实在不应忽略。