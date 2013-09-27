港报社评：垃圾征费预期加至「肉痛价」--星岛日报9月27日

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
可持续发展委员会就垃圾征费谘询民意，背后的理念是寓禁于征，由于初期水平不算太高，市民初步反应平静，有调查显示社会对政策「受落」。要留意的是，如要收到效果，日后有可能要逐步加价，直至收费达至足够阻吓力的水平。
市民最关心的是收费水平。按照现时处理垃圾的成本计算，要污染者自付，收回成本，三人家庭每月收费三十多元。问题是，这个水平能否做到寓禁于征，源头减废呢？ 当局征收垃圾费，不是为了赚钱，不少人因此倾向以「成本价」来预计日后的收费水平。但是，按照寓禁于征的原则，收费水平应该按照「肉痛价」来厘定，「肉痛指数」愈高，就愈奏效。 由此产生的疑问是：当局就算以「成本价」为起步点，以减轻政治阻力，但是如果未能达到预期减废目标，日后会否加费至市民感到「肉痛」大力减废呢？ 环顾海内外，不少新税种初时推出，为免激起民意强烈反弹，通常都会以比较温和的水平出台，打开了缺口之后，就有机会一加再加。至于本港烟草税，累积加幅更加惊人，现时每包香烟的售价，大部分是用来向库房交税，目的就是要确保买家「肉痛」，达至禁烟效果。 究竟垃圾征费会否走同样的道路，收费水平会否不断调升至达到减废指标？市民很有兴趣知道，谘询文件没有明言，但讨论相关政策时，先轻后重的征税安排实在不应忽略。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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